Cosa accade su una nave durante le operazioni di salvataggio dei migranti in mare? E chi sono questi uomini in cerca di speranza? Cosa provano i soccorritori? Lo ha descritto minuziosamente e con estrema profondità emotiva la giornalista Rosalba Reggio nel suo libro A bordo. Diario di un salvataggio, presentato sabato 9 novembre nelle sale dell'auditorium Sant'Agostino di Paola. L'opera è edita da “Il Sole 24 Ore”, giornale per cui la cronista lavora come inviata. Con lei ne hanno discusso il sindaco della città, Giovanni Politano, la sua vice, Maria Pia Serranò, e Giuseppe Bruno, noto avvocato penalista.

A bordo della Geo Barents

Nel 2023 la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere sbarca nel Mediterraneo per soccorrere una sessantina di uomini alla deriva. La giornalista Rosalba Reggio sale a bordo per documentare la vicenda, ma quando torna a terra si rende conto che quella esperienza le ha toccato le corde dell'anima e decide di mettere le sue emozioni nero su bianco. «Il libro è un un reportage, è essenzialmente un diario di una mia esperienza professionale, ma soprattutto di un'esperienza umana - ha detto la cronista ai nostri microfoni -. Mi sono imbarcato per nove giorni nella nave di soccorso di Medici Senza Frontiere nel Mediterraneo e ho partecipato a un'operazione di salvataggio sui gommini di cinquantasette giovani uomini».

Ingiustizia e umanità