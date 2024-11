La stagione montana al solito fa il pienone in vista di Ferragosto. A Camigliatello, tuttavia, mancano molti posti letto a causa della chiusura di diverse strutture ricettive e nonostante i numeri facciano sorridere gli esercenti, il rischio di una crisi è dietro l'angolo se al paesaggio non si affianca una spinta creativa imprenditoriale ( ASCOLTA L'AUDIO )

La stagione turistica a Camigliatello e Lorica, quest'anno è cominciata un po’ prima, trainata dal gran caldo. Le temperature torride del luglio più hot della storia calabrese, hanno distratto i turisti dal mare portandoli alla svelta in montagna. Poi ecco il calo fisiologico e le solite prenotazioni per Ferragosto che, al solito, riempiranno le località montane. Insomma il classico compitino di una montagna che potrebbe dare di più, se strizzasse maggiormente l'occhio all'innovazione e alla cura dei dettagli (leggere Camigliatello) e meno alle panchine.

Le novità per chi sceglie la montagna

Se Lorica vive una nuova primavera, attirando sempre più flussi grazie ad attrazioni diverse (l’ultima è la zip sul lago) e l'Ampollino ha da poco inaugurato il servizio delle boat romantiche, Camigliatello si appiglia alle consuetudini di chi non è a caccia di emozioni, ma di soporifera tranquillità.

Gli alberghi, al solito, hanno registrato il tutto esaurito per la parte centrale del mese. Ma le prenotazioni non sono quelle degli anni d'oro perché sono diverse le strutture ricettive che per vari motivi (economici e familiari) hanno chiuso i battenti senza più riaprirli.

Il legame tra la Sila e il mare

La novità di quest’anno, però, che potrebbe dare una scossa e finalmente dare la spinta per il famoso turismo lungo, quello che comincia prima e finisce tardi, è data dal progetto Sila-Mare. Inaugurato da poco, e attivo fino al 30 settembre, incarna la sinergia tra i monti e la costa, e si traduce in uno scambio di favori: i visitatori silani vengono portati a trascorrere una giornata al mare e viceversa. I transiti sono assicurati, due volte al giorno da pullman e treni.

Andata e ritorno

Mercoledì e Venerdì la partenza è da Camigliatello Silano alle 8:35, in autobus si raggiunge Cosenza intorno alle 9. Il treno parte alle 9:23, con arrivo a Paola alle ore 9:45. Lì i turisti vengono sistemati in lidi completamente attrezzati e godono dell'aperitivo in spiaggia e in riva al mare. Rientro a Camigliatello intorno alle 8 di sera. Giovedì la partenza è da Lorica (davanti Hotel Park 108).

Il progetto, presentato a luglio in Cittadella, dai referenti di Terraedamare e Destinazione Sila, sta già riscuotendo parecchi apprezzamenti. «Crediamo fortemente in questa idea – ha detto Daniele Donnici di Destinazione Sila – che rappresenta un legame inedito in cui gli interessi di parte vengono accantonati. Imprenditori silani e marini non vivono più in contrapposizione o in concorrenza, ma qui uniscono le proprie forze con un solo intento, promuovere e veicolare la bellezza di questa terra».