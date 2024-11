Dalla pasta fatta in casa ai “mostaccioli” e alle “cuzzupe”: in testa alle scelte calabresi per le festività pasquali i prodotti e i dolci tipici legati al territorio

Pasqua rigorosamente all’insegna della tradizione in Calabria. Sulla tavola in testa alle scelte dei calabresi ci sono i prodotti locali, con dolci, frutta e verdure, ma davvero in pochi sembrano rinunciare al tradizionale agnello. Per il giorno di Pasqua spazio anche alla pasta fatta in casa, caratteristica in tutti i periodi di festa, mentre tra i dolci primeggiano la "cuzzupa", i "mostaccioli" e le "nepitelle".



A Pasquetta, invece, le programmate scampagnate sono legate alle incerte previsioni meteo. Le mete più gettonate sono soprattutto quelle legate alle località di montagna, ma in molti sono pronti anche a trascorrere qualche ora nelle zone costiere per la prima giornata in spiaggia. Per chiudere nel migliore dei modi queste festività, i calabresi scelgono per Pasquetta la consueta frittata di uova e l'immancabile grigliata di carne. Ed è nel giorno di Pasquetta che si registra, infine, il "tutto esaurito" nelle zone di vacanza, dal mare ai monti, e nei locali tipici, con particolare attenzione agli agriturismi, presi d'assalto da intere famiglie che scoprono, proprio in questi giorni di festa, il valore dello stare insieme per condividere momenti conviviali. (Agi)