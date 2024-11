Dal conto dell'uomo sono stati prelevati 1.100 euro. Indagano i carabinieri

VIBO VALENTIA - Gli hanno portato via la carta postamat e hanno prelevato 1.100 euro. E’ accaduto stamani a Vibo Marina. Vittima un pensionato di 80 anni. L’uomo ha chiesto l’intervento dei carabinieri dopo esse stato derubato di un borsello che portava a tracolla. All’interno i documenti e il portafogli con i soldi e la card per utilizzare i servizi telematici offerti da Poste Italiane. L’anziano ha provveduto a bloccare la sua carta. Ma ha scoperto che era stato preceduto dai malviventi che dallo sportello automatico di Vibo Marina avevano già provveduto a prelevare 1.100 euro. Sulla vicenda adesso indagano i carabinieri. I ladri per prelevare devono aver avuto la possibilità di entrare in possesso del codice di utilizzo della card.