Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in Calabria lunedì prossimo, 9 novembre, insieme al capo della Polizia, Vittorio Pisani, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante, in provincia di Cosenza.

L’appuntamento è fissato per le ore 11 e vedrà la presenza dei vertici del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato, in occasione dell’apertura della nuova struttura destinata a ospitare gli uffici del Commissariato.