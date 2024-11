Già sostituto procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro, il Plenum del Csm dà il via libera definitivo alla nomina del magistrato crotonese

Sarà Pierpaolo Bruni il nuovo procuratore di Paola. Il plenum del Csm ha dato il definito via libera alla nomina. Da sempre impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta, il magistrato crotonese, in qualità di sostituto procuratore distrettuale antimafia, si è occupato per la Dda di Catanzaro di territori ad alta densità mafiosa come Crotone, Vibo Valentia e Cosenza. Ora approda alla Procura di Paola, subentrando a Bruno Giordano, attuale procuratore di Vibo Valentia.