L'impatto è avvenuto in un quartiere di Crotone; il corpo è stato trovato a bordo strada, fuggito l'automobilista

CROTONE - E' considerata una delle arterie stradali più pericolose d'Italia. Stamani l'ennesima vittima. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna è stata travolta sulla statale 106 Jonica ed è morta sul colpo a causa della violenza dell'impatto. L'incidente è avvenuto a Crotone intorno alle 9, ma il corpo senza vita della vittima è stato trovato a bordo strada diverse ore dopo. La vittima è una donna di 49 anni, Silvana Catania, residente ad Ardea, in provincia di Roma e si trovava in Calabria per trascorrere un periodo di vacanza. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso e le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alla sua identità. Sul posto l’Anas ha provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione all’altezza del km 243.500. Si raccomanda dunque massima pridenza ai viaggiatori in transito nel tratto interessato dal restringimento di carreggiata. (lc)