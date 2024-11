Promosso dal direttore Giovanni Cuconato, è stato utile ai giovani laureati intenzionati a partecipare al bando regionale sui Piani Locali per il Lavoro

Il centro per l'impiego di Cosenza diretto da Giovanni Cuconato, ha organizzato un seminario di orientamento rivolto ai giovani laureati interessati a partecipare al bando regionale relativo ai piani locali per il lavoro. Si tratta di una misura complessa, articolata in diverse fasi, finalizzata a generare in un determinato ambito territoriale, efficienza, buona occupazione e potenziamento dei sistemi produttivi.





In una prima fase i giovani vincitori del bando avranno a disposizione un voucher del valore massimo di 12 mila euro per il perfezionamento delle competenze. Successivamente, in base a quanto previsto dai singoli piani, nel compleso n provincia di Cosenza sono 6, i giovani avranno una somma di 20 mila euro da portare in dote, sotto forma di incentivo, alle aziende che assumono a tempo indeterminato. In alternativa possono avviare una propria attività imprenditoriale beneficiando di un contributo in conto capitale pari al 75% dell'investimento.





Al seminario, utile per chiarire i termini del bando e per rispondere alle domande dei ragazzi, sono intervenuti Francesco Madeo, direttore del settore mercato del lavoro della provincia di Cosenza, Giuseppe Campisi, responsabile del procedimento del bando, Caterina Nano, funzionario della Regione Calabria e Serafino Perri, funzionario del centro per l'impiego.