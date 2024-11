Nel parco Peppino Impastato si terranno le celebrazioni alla presenza del prefetto di Catanzaro e dei cittadini

Nella mattinata di lunedì 10 aprile, in tutte le città d’Italia verrà celebrato il 165° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. In questa provincia la cerimonia celebrativa si terrà a Lamezia Terme, con inizio alle ore 11:00 nel parco “Peppino Impastato”. All’evento celebrativo di lunedì, sarà presente il prefetto di Catanzaro, le massime autorità della provincia e, si spera, tanti cittadini. Sono, inoltre, previste iniziative di prossimità che coinvolgeranno studenti ed alunni delle scuole.

Anche per quest’anno, il dipartimento della pubblica sicurezza ha scelto come tema celebrativo l’espressione “Esserci Sempre” che vuole valorizzare il contributo dato dalla polizia di stato, nel corso del tempo, alla crescita e al progresso del nostro Paese, attraverso il coraggio e l’abnegazione dei propri appartenenti.

Questo 165° Anniversario, come ricordato dal capo della polizia, Franco Gabrielli, ha una doppia valenza. “In primo luogo perché celebrato il 10 aprile, data che sarà da oggi e per gli anni a venire, la giornata per la celebrazione della nostra festa. Siamo riusciti, infatti, a sanare un vulnus che colpiva la polizia di stato, unica forza a non avere una data certa per la ricorrenza della sua fondazione. La scelta di tale giornata, intende riaffermare il nostro inscindibile legame con la legge 121, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, appunto il 10 aprile del 1981 e che conserva tuttora la sua sistematica attualità.

Ma questa edizione della festa assume un ulteriore valore simbolico perché finalmente torniamo a festeggiarlo tra i nostri concittadini. Negli ultimi anni, infatti, la nostra ricorrenza si è svolta all’interno delle nostre strutture, in adesione a indirizzi governativi preoccupati che tali celebrazioni potessero trasformarsi in sterili esibizioni muscolari incompatibili con il giusto rigore di bilancio. Ma il nostro “esserci sempre” trova ragione solo se declinato tra i nostri concittadini, nelle piazze delle nostre città”. Quest’anno poi ricorre anche il 70° anniversario della fondazione della Polizia Stradale e il 110° anniversario della fondazione della Polizia Ferroviaria, due specialità della Polizia di Stato.

