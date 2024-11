Ultime ore di frenetica attesa prima della cerimonia di inaugurazione

Si lavora giorno e notte sul Ponte di Calatrava, nel completamento degli ultimi particolari dell’opera, nella bitumazione delle strade, nei preparativi della cerimonia di inaugurazione dell’infrastruttura intitolata al patrono della Calabria: San Francesco di Paola.

Attese almeno diecimila persone per il taglio del nastro

Nessuno vuole mancare all’appuntamento per il quale si attendono almeno diecimila persone. Circa quattromila potranno prendere posto sulla maestosa istallazione architettonica. Si tratta del ponte strallato più alto d’Europa con la sua antenna di 104 metri. Il ponte che canta è il titolo dello spettacolo ideato dal direttore artistico Valerio Festi. Avrà inizio alle 18,30 del 26 gennaio e sarà caratterizzato da suoni, luci, colori, suggestive esibizioni sospese nel vuoto e dagli interventi del sindaco Mario Occhiuto e dell’architetto progettista Santiago Calatrava.

Volontà unanime di realizzare l'opera

Eva Catizone è stata protagonista, anche nel ruolo di sindaco, di alcuni passaggi fondamentali del complesso iter burocratico precedente alla costruzione dell’opera, pensata da Giacomo Mancini e realizzata da Mario Occhiuto.

Diretta televisiva curata dal nostro network

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta sul nostro network. Una produzione televisiva imponente con numerose telecamere e punti di osservazione privilegiati ed esclusivi. Con il commento di Francesco Occhiuzzi andrà in onda sul canale 19 del digitale terrestre, sui canali 875 e 879 della piattaforma Sky, sulla nostra pagina facebook e in streaming sul nostro sito.





Salvatore Bruno