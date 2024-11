Le urgenze a giudizio del premier sarebbero: banda larga, edilizia scolastica e il completamento della Salerno-Reggio Calabria. Matteoli, Fi, ha aggiunto: «Renzi fa farsa, si scusi»

«Io ho sempre detto che non è una priorità, prima per me vengono la banda larga, l'edilizia scolastica, la Salerno - Reggio Calabria, le ferrovie in Sicilia e Casa Italia. Ma dire un no ideologico perché lo propose Berlusconi mi fa scappare un sorriso».

Così Matteo Renzi a Radio Popolare torna sul progetto del Ponte sullo Stretto.

Un argomento che ha suscitato ampi dibattiti. "Sul Ponte di Messina ormai siamo alla farsa. Un giorno diventa prioritario un altro non lo è più. Renzi faccia ammenda e si scusi". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli, commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio sul Ponte di Messina, secondo il quale il Ponte sullo Stretto non sarebbe un'opera prioritaria.

"Le dichiarazioni di Renzi - aggiunge Matteoli - non sarebbero neppure da commentare se non si trattasse di chi ha in mano il Paese. Evidentemente il profluvio di vacue promesse che dispensa quotidianamente in giro per l'Italia nel tentativo di vincere il referendum non sta portando frutti e Renzi va in corto circuito con se stesso".

