L'assessore regionale ai Trasporti ribatte alle dichiarazioni del presidente dell'associazione Ciafani che in occasione della presentazione del rapporto Pendolaria a Reggio Calabria a proposito dell'opera ha dichiarato: «Non ne comprendiamo la priorità»

«Il ponte sullo Stretto è un catalizzatore, un vero e proprio progetto di rilancio del Sud. Un’opera strategica che si tradurrà in occupazione, investimenti e modernizzazione delle infrastrutture che semplificheranno gli spostamenti di persone e merci». È quanto dichiara l’assessore ai Trasporti Emma Staine, replicando alle dichiarazioni di del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani.

«È importante far notare al presidente di Legambiente, Stefano Ciafani – prosegue – che abbiamo l’opportunità di metterci in pari con il resto del Paese e recuperare un ritardo non più tollerabile. Infrastrutture e trasporti sono centrali nell’economia e nello sviluppo di qualunque territorio, e grazie all’attenzione e alla lungimiranza che sta dimostrando il ministro Matteo Salvini, avremo finalmente una grande opportunità».

«Conosciamo bene le difficoltà nella nostra regione, e sappiamo che il ponte da solo non può rappresentare la soluzione a tutto. Anche per questo – conclude Staine – stiamo lavorando sia sulle infrastrutture, sia sull’ammodernamento del parco mezzi e all’integrazione intermodale ferro/gomma laddove l’orografia della regione non consente i servizi ferroviari».