Essere accolti con i tappeti rossi alla conferenza stampa dell’Euromediterraneo Festival di Altomonte e trovare invece l’ingresso sbarrato a quella convocata da Graziano Di Natale. Succede nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia

COSENZA – Porte aperte, anzi spalancate, per i giornalisti che hanno partecipato alla conferenza stampa dell'Euromediterraneo Festival di Altomonte, svoltasi nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia. Gli uscieri hanno persino tirato su la sbarra che delimita il passo carrabile non solo a beneficio dei cronisti, ma anche di organizzatori e semplici cittadini interessati ad ascoltare gli interventi programmati. Tutt'altra musica rispetto a qualche ora prima. In mattinata infatti, nella medesima Sala degli Stemmi era in programma una conferenza stampa di Graziano Di Natale, protagonista com'è noto, di una interminabile querelle con Mario Occhiuto per il ruolo di guida dell'Ente. Ed è andata in scena la solita pagliacciata dell'ingresso bloccato, della richiesta dei documenti di riconoscimento, della schedatura dei giornalisti, predisposta da qualche zelante ma non meglio identificato dirigente. Per carità: è giusto e sacrosanto ritirare un pass quando si entra all'interno di un palazzo istituzionale, anche quando si è invitati a seguire un evento. Ma le regole devono essere certe, valide sempre e per tutti. Essere accolti con i tappeti rossi in talune circostanze e trattato come un ospite non gradito in altre, non è piacevole. Per nessuno.



Salvatore Bruno