Il programma, realizzato dalla Miro eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale, è fitto di eventi ed è rivolto ad adulti e bambini. Gli appuntamenti si svolgono lungo il viale della Libertà e si concluderanno il 6 gennaio

Con l’accensione di migliaia di luci colorate lungo il Viale della Libertà, sabato scorso Praia a Mare ha inaugurato per il settimo anno consecutivo il “Villaggio di Babbo Natale”, evento che apre ufficialmente la stagione natalizia nella Riviera dei Cedri. Un pomeriggio di festa, emozione e tradizione, animato dalla presenza di elfi, gnomi e di una dolcissima Mamma Natale, pronti ad accogliere grandi e piccini nella città dell’Isola Dino, in attesa dell’arrivo di Santa Klaus, a cui, nel frattempo, è possibile lasciare le letterine nelle apposite cassette.

Un percorso fiabesco

L’organizzazione, affidata all’associazione Miro Eventi, ha trasformato il viale centrale in un percorso fiabesco, con allestimenti luminosi, spettacoli e attività dedicate soprattutto ai bambini. I più piccoli possono entrare nella casetta di Babbo Natale, lasciare la propria letterina, disegnare, giocare o semplicemente immergersi nell’atmosfera magica del villaggio. Tra le attrazioni più gettonate c’è il trenino di Babbo Natale, che accompagna i visitatori in un tour tra luci e decorazioni.

Un progetto nato sette anni fa

«Questo progetto è nato tanto tempo fa – ha spiegato Stefano Borrelli, organizzatore, promotore e titolare della Miro Eventi – e l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio De Lorenzo ha scelto di portarlo avanti con continuità. Siamo ormai al settimo anno e l’ottavo è già in programma: è un evento che cresce di edizione in edizione. Il nostro obiettivo è regalare la magia del Natale ai bambini, ma anche agli adulti».

Il villaggio, infatti, non è pensato soltanto per i più piccoli. I visitatori possono degustare specialità gastronomiche negli stand presenti sul viale, godersi i locali del centro e assistere a uno dei numerosissimi spettacoli proposti, con appuntamenti quotidiani.

La pace e il rispetto per l’ambiente

La grande novità dell’edizione 2024 è la scelta di dedicare l’intero cartellone a due temi centrali: ambiente e pace. In questa cornice si inserisce anche il concorso “Un Natale in Santa Pace”, dedicato ai bambini e orientato a sensibilizzare sulle buone pratiche e sui valori della convivenza.

«C’è tanto lavoro dietro a ogni iniziativa – ha affermato Borrelli – e quest’anno più che mai abbiamo voluto dare un messaggio importante. Ma non vogliamo anticiparvi troppo: venite a Praia a Mare e scoprite tutto di persona!».

Con un mix di tradizione, creatività e spirito comunitario, Praia a Mare si conferma così uno dei centri nevralgici del Natale nel Tirreno cosentino, pronta ad accogliere, come ogni anno, migliaia di visitatori.