L'emergenza siccità continua ad attanagliare la nostra regione con molte zone che stanno subendo la carenza idrica. Un'emergenza che ha portato il vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha chiedere ai fedeli di pregare affinché possa arrivare la pioggia. In una nota l'alto prelato scrive: «In questo tempo di cambiamenti climatici, avvertiti in po’ ovunque, ed in modo particolarmente grave nella Locride, ove le piogge scarseggiano da molto tempo, con gravi ripercussioni sull’agricoltura e quindi sulla nostra vita, chiedo che venga recitata tutti i giorni di questo mese di agosto questa preghiera composta da madre Mirella Muià. È un desiderio che ho colto dalle richieste di molti fedeli».

Ecco il testo della preghiera:

«Nella memoria solenne del tuo passaggio dalla terra al cielo

nelle braccia del Figlio risorto,

noi ti preghiamo, madre di tutta l’umanità:

guarda la desolazione delle nostre terre aride, delle piante assetate,

di tutta la natura desolata che ci circonda.

Questa desolazione del creato viene da noi

e dalla nostra indifferenza verso tutte le creature,

per il desiderio di usarle a nostro profitto,

sfruttando a nostro vantaggio ogni realtà vivente.

Ti chiediamo perdono, Signore, per l’egoismo umano

che sta governando il mondo e ne fa un deserto senza vita,

per il disprezzo verso i nostri boschi ed il verde pubblico

distrutto da continui incendi

provocati dalla cattiveria di tanti e dall’indifferenza di molti

Ti preghiamo, come fece il profeta Elia sul monte:

supplica il Signore della vita e re dell’universo

di dissetare le nostre terre e le nostre anime

con la pioggia tanto attesa che dà vita ai nostri deserti.

Ci impegniamo ad essere più sensibili e attenti al creato che è opera di Dio

e viene dalle sue mani.

Perdona la nostra indifferenza

e fa’ che, per la tua intercessione materna,

siamo dissetati dall’acqua che viene dalle nubi

e purificati da quella che sgorga dalla misericordia di Dio. Amen».

Chiedo al Signore una speciale benedizione perché questo tempo estivo dia a tutti di vivere momenti di riposo con la pace e la gioia nel cuore