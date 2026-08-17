Il riconoscimento celebra una storia iniziata nel 2000 e costruita attraverso volontariato, inclusione e dialogo tra generazioni

Il prestigioso riconoscimento va a coronare oltre venticinque anni di storia, volontariato e presenza attiva sul territorio. Il Centro Anziani Il Campanile di Lauropoli accoglie il Premio Eccellenze, confermando il valore sociale edificato a favore della terza età e dell'intera comunità. Le radici della struttura risalgono al 6 settembre 2000, quando la visione di Antonio Graniti e di un gruppo di cittadini diede vita a questo spazio.

L'intento iniziale mirava a creare un luogo di incontro e condivisione, abbattendo l'isolamento e restituendo agli anziani un ruolo centrale nella vita sociale del paese. Nel corso del tempo si sono susseguite diverse presidenze e tanti volontari hanno raccolto il testimone, custodendo lo spirito solidale delle origini. L'eccellenza autentica dell'associazione risiede proprio nella capacità di mantenere, dopo oltre un quarto di secolo, una porta sempre aperta per accogliere chi cerca compagnia e vicinanza.

Negli anni la struttura ha sviluppato un'ampia gamma di attività culturali, sociali e di assistenza. Tra le iniziative promosse rientrano gli incontri informativi dedicati alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, le giornate per la tutela della salute, i laboratori creativi e le visite ai musei. Un'attenzione particolare è stata rivolta al dialogo intergenerazionale attraverso progetti e feste che hanno fatto incontrare bambini e anziani, guidati dalla convinzione che un territorio possa crescere solo ascoltando chi ne custodisce la memoria. Allo stesso tempo, il Centro ha dimostrato una forte vocazione solidale partecipando alle raccolte fondi per Telethon, fornendo aiuti durante l'emergenza in Ucraina e garantendo un supporto costante nei momenti complessi della pandemia attraverso la campagna intitolata "Non lasciamoli soli".

Il Premio Eccellenze viene vissuto come un traguardo collettivo. La dedica speciale rivolta dal Centro va a chi ha fondato la struttura nel 2000, ai presidenti avvicendati nel tempo, ai volontari impegnati quotidianamente e a tutti gli anziani che ne animano gli spazi. Il riconoscimento conferma come Il Campanile continui a rappresentare un patrimonio vivo di Lauropoli, una casa comune nata dalla gente e destinata a restare un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio.