A sancirlo è la graduatoria ARWU per il 2014 che riconosce l'impegno e il lavoro dei ricercatori del dipartimento diretto dal prof Nicola Leone.

COSENZA - Buone notizie per l'Università della Calabria. Un prestigioso riconoscimento arriva soprattutto nel campo delle discipline scientifiche e, nello specifico, della Matematica. Secondo la classifica ARWU 2014, l’Academic Ranking of World Universities, stilata ogni anno dall’Università Jiao Tong di Shanghai, l'ateneo risulta, per quel che concerne questo dipartimento, tra i primi in Europa in un elenco che premia soprattutto le università statunitensi. I parametri di valutazione si basano su indicatori relativi alla ricerca dei docenti (qualità delle pubblicazioni scientifiche e loro impatto, numero di citazioni, ecc.), al successo dei laureati e dottori di ricerca, premi e riconoscimenti scientifici. Il riconoscimento, attribuito a tutta la facoltà di Matematica dell’Università della Calabria, premia, però, soprattutto il Dipartimento di Matematica e Informatica, diretto dal prof. Nicola Leone, in cui si concentrano gran parte dei ricercatori di questa disciplina.

I precedenti. Quattro anni addietro, correva il 2010, l’ARWU aveva premiato l’eccellenza scientifica del Dipartimento di Matematica e Informatica che, insieme al Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica, aveva ottenuto l’inclusione dell’Informatica dell’Unical tra le migliori 100 Università del Mondo. Il risultato di oggi conferma l’eccellenza scientifica del Dipartimento di Matematica e Informatica e si aggiunge ai numerosi riconoscimenti conferiti ai membri del Dipartimento dalla comunità internazionale. Tra questi, solo nell’ultimo mese, il prestigioso “Kurt Goedel Research Prize” attribuito a Vienna al prof. Gianluigi Greco per le ricerche in Logica e Intelligenza Artificiale, e l’inclusione del prof. Giuseppe Marino nell’elenco dei Migliori Matematici al Mondo, risultato, quest’ultimo, che ha significativamente contribuito alla positiva valutazione dell’ARWU.