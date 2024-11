L’Assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno: tasso di disoccupazione al 22,2%. In Calabria quasi sei giovani su dieci sono a spasso. “Dati straordinariamente preoccupanti”.

L'Assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno, è intervenuto sulla festa del Primo maggio. "Quello del 2014 - ha dichiarato l'Assessore Salerno - non è un bel primo maggio, non lo è per l'Italia costretta a fare i conti, ormai da qualche anno, con una crescente disoccupazione e non lo è per la Calabria dove gli indici relativi alla disoccupazione sono allarmanti soprattutto per quanto riguarda i giovani. La nostra regione - dice - con il 22,2%, nel 2013, ha fatto registrare il tasso di disoccupazione più alto d'Italia e quella giovanile è al 56,1%, il 16% in più della media nazionale, il 33,3% superiore alla media europea. Dati straordinariamente preoccupanti e che vanno letti in uno con quelli relativi ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga, nel 2013 ne sono stati finanziati in Italia per 2,5 miliardi di euro e servono ancora risorse per coprire interamente l'annualità. E' una situazione ben nota e le costanti e cicliche manifestazioni davanti all'assessorato regionale al lavoro rendono evidente come dietro ai numeri, che sono gravi ma possono apparire anche freddi, ci siano storie personali, angosce familiari, disperazioni alla ricerca di risposte definitive e rassicuranti. In questi lunghi e difficili mesi nei quali ho ricoperto il ruolo di assessore regionale al lavoro - aggiunge Salerno - ho ascoltato le richieste di chi un lavoro non ce l'ha e di chi ce lo aveva ed a causa della crisi economica lo ha improvvisamente perso; ho sentito le voci legittimamente rabbiose di chi non riesce a far fronte alle necessità quotidiane, di chi davanti ai figli vive questa condizione di precarietà come una lesione della propria dignità di madre o di padre".

L'assessore aggiunge: "Ho avuto la triste possibilità di verificare come una situazione del genere spinga tanti a mettere tutti i politici, chi ha responsabilità e chi no, in un unico calderone; mi sono reso conto di quanto sia difficile, se non impossibile di fronte alla disperazione ed all'angoscia lavorativa, spiegare le scelte, le decisioni, i provvedimenti, la vicinanza nei confronti dei lavoratori, dei disoccupati, di chi è alla ricerca di un lavoro che dia senso alla propria esistenza e gli consenta di rimanere in Calabria. Abbiamo fatto sforzi straordinari per reggere l'onda d'urto della crisi, cito solo alcune delle iniziative intraprese: dal recupero di ingenti risorse da destinare ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga allo strumento del credito sociale, dalla scelta di elaborare strumenti di sostegno che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali all'impegno sulle decine di vertenze aziendali aperte in Calabria".

"Tutto quello che era nelle nostre possibilita' - sottolinea - l'abbiamo fatto ma ci sono tre enormi problemi e da questi dipendono i risultati definitivi. Il primo e' rappresentato dalle risorse che sono insufficienti, sono aumentate in tutta Italia le esigenze e parallelamente sono diminuiti i fondi e questa e' una situazione dalla quale occorre uscire al piu' presto. Poi c'e' il tema della burocrazia che rende complicatissimi percorsi che invece dovrebbero essere veloci e spediti proprio perche' il loro punto d'arrivo e' rappresentato dalla necessita' di dare risposte a situazioni difficili; penso che gli interventi legislativi sulla disciplina del lavoro siano necessari ed utili ma l'urgenza riguarda innanzitutto gli strumenti e le procedure di intervento. Passatemi una metafora, e' come fare il restilyng di un'autovettura, ne rendiamo piu' attraente la linea ed aumentiamo la potenza del motore ma se poi per metterla in moto o per fargli prendere una direzione ci si mette dei mesi vuol dire che si e' solo perso tempo; da questo punto di vista l'impegno del Governo Renzi e la volonta' espressa da Alfano sono incoraggianti, speriamo che snellimento burocratico e velocita' nelle decisioni arrivino presto. Infine il terzo ed ultimo problema, questa regione e' strutturalmente troppo debole e non e' capace al suo interno di essere e sentirsi sistema; una responsabilita' che riguarda innanzitutto la politica ma anche tutti coloro che - nell'ambito del proprio ruolo - possono dare una concreta mano d'aiuto. Lo sport piu' in voga e' quello dello scarico delle responsabilita', se c'e' un problema l'atteggiamento immediato non e' quello del contributo costruttivo ma quello piu' negativo e dannoso di chi si impegna non per risolverlo ma per individuare ragioni - giuste o sbagliate che siano - per far dipendere quel problema dalla responsabilita' dell'avversario. Per tutte queste ragioni penso che questo non sia un bel primo maggio, che questo giorno abbia una forza evocativa straordinaria ma allo stesso tempo - nelle condizioni date e di fronte alle tante e vuote celebrazioni retoriche - rischia di trasformarsi in una presa per i fondelli".

Fonte: Agi