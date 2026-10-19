Decine di mezzi pesanti e agricoli sulla carreggiata, la circolazione è consentita a intervalli. Il consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio ha rinviato gli impegni istituzionali per restare al fianco dei manifestanti. Ma la protesta non si placa e crescono le nuove adesioni

La protesta si allarga sulla costa tirrenica cosentina. Ai presidi già attivi a Tortora, Santa Maria del Cedro, Acquappesa, Guardia Piemontese, San Lucido e Campora San Giovanni si è aggiunto questa mattina quello di Fuscaldo, dove decine di mezzi pesanti e agricoli hanno occupato la carreggiata. Gli autotrasportatori sono scesi in strada per unirsi alla mobilitazione di questi giorni contro il caro vita e il caro carburante.

Traffico rallentato

Anche a Fuscaldo, come negli altri punti della protesta, il traffico viene consentito a intervalli, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La presenza di numerosi presidi lungo la costa sta progressivamente aggravando i disagi per gli automobilisti e per i mezzi in transito. Proprio nel tratto di Fuscaldo, in prossimità del confine con Paola, si sono formate lunghe code, con rallentamenti che interessano la viabilità.

De Caprio e il confronto con i manifestanti

Sul posto è presente il consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che in mattinata aveva già fatto visita ai manifestanti di Santa Maria del Cedro. Successivamente si recherà anche a San Lucido, per incontrare i manifestanti presenti nell'altro punto di protesta.

Nella giornata di oggi la presenza del consigliere regionale era inizialmente prevista a Reggio Calabria, dove avrebbe dovuto partecipare ad alcuni impegni istituzionali. Ma l'allargamento della protesta e il coinvolgimento degl studenti scesi in strada al fianco dei lavoratori, lo hanno spinto a modificare il programma della giornata, rinviando gli appuntamenti previsti per rimanere accanto ai manifestanti.

Situazione sempre più tesa

I manifestanti riferiscono che in mattinata il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, è andato a portare la propria solidarietà.

Intanto, lungo la costa tirrenica cosentina, la mobilitazione continua a estendersi, mentre i presidi si moltiplicano e i disagi alla circolazione si fanno sempre più evidenti. Una protesta che coinvolge autotrasportatori, lavoratori agricoli e cittadini, uniti dalla richiesta di risposte sul caro carburante e sull'aumento del costo della vita.