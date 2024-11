L'incontro, convocato dal prefetto di Catanzaro Latella, servirà per valutare lo stato delle pianificazioni di emergenza

Lunedì prossimo, 26 settembre, alle 10:30, a Catanzaro, nella "Sala del Tricolore" della Prefettura, avrà luogo una riunione, convocata dal prefetto del capoluogo, Luisa Latella, d'intesa con il dirigente della Protezione civile regionale, Carlo Tansi, "Al fine di verificare - è detto in un comunicato - lo stato delle pianificazioni di emergenza adottate dai Comuni per fronteggiare e, ove possibile, prevenire le condizioni di criticità connesse al rischio sismico, idrogeologico ed idraulico, al rischio incendi boschivi e di interfaccia ed al rischio neve".

"I Piani di emergenza - si aggiunge nella nota della Prefettura di Catanzaro - rappresentano, infatti, lo strumento fondamentale per individuare le azioni da attuare in modo coordinato per fare fronte agli eventi calamitosi". Parteciperanno alla riunione anche i Prefetti di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia insieme ai sindaci dei Comuni sede di Centri operativi misti ed i rappresentanti delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.

In Calabria solo il 54% dei comuni possiede un piano di protezione civile (VIDEO)