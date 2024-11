Tagliati 32 dei 40 milioni stanziati dalla Comunità Europee per sostenere le aziende in difficoltà

CATANZARO - “La Regione ha tolto alle imprese 32 milioni di euro. Le risorse dovevano servire a far fronte alla crisi che ha colpito il sistema produttivo calabrese”. La denuncia arriva da Confindustria Calabria. La somma faceva parte di un pacchetto di risorse comunitarie - 40 milioni in tutto - stanziate attingendo ad un capitolo ad hoc del Por Calabria. Dura la presa di posizione dell’associazione datoriale che attacca Palazzo Alemanni. “E’ un fatto gravissimo – lamenta Confindustria – che ciò sia avvenuto senza alcun confronto e con una procedura mai vista prima, senza neanche tenere conto che, per la loro specificità, quelle risorse erano e sono essenziali per la sopravvivenza stessa delle imprese. Secondo Confindustria lo storno di fondi deciso unilateralmente dalla giunta regionale doveva “essere recepito e condiviso dal comitato di sorveglianza sull’utilizzo dei fondi Por”. Secondo l’associazione ciò non sarebbe avvenuto. Confindustria annuncia che informerà dell’accaduto gli organismi di controllo governativi e comunitari.