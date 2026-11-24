Il 5 agosto 2015, a Sellia, un sindaco firmò un'ordinanza che vietava di morire. In paese vivevano circa cinquecento persone, più di sei su dieci con oltre 65 anni. A giugno il Comune aveva aperto un ambulatorio, nonostante i tagli alla sanità. L'ordinanza era un modo per convincere i cittadini a farsi visitare: chi lo faceva aveva degli incentivi, chi se ne disinteressava rischiava una sanzione. In un mese cento persone andarono a fare i controlli. La notizia finì sui giornali di mezzo mondo.

Quel sindaco era Davide Zicchinella. Undici anni dopo "Qui è vietato morire" è il titolo della puntata che Barbara D'Urso gli dedica in "Storie incredibili", il format che ha portato su YouTube. La produzione ha scelto dieci persone in tutta Italia e lui è il protagonista della settima puntata. Pediatra, già sindaco di Sellia e di Simeri Crichi, oggi è segretario provinciale di Sinistra Italiana in Avs.

Nell'intervista racconta i suoi anni da amministratore, a volte poco convenzionali ma con risultati concreti. Parla dell'Africa e di alcune vicende personali e familiari che toccano anche chi lo conosce bene. Viene fuori un uomo con due passioni, la medicina dei bambini e la politica, che non ha mai voluto tenere separate.

La puntata è uscita mentre lui tornava in Calabria. La missione del 2026, organizzata dalla comunità evangelica "Ministero Fonte di Grazia" con base a Mesoraca, è durata dal 12 al 21 novembre. Per lui era la quinta di fila come responsabile sanitario. Prima di partire aveva fatto i conti: in cinque anni circa diecimila euro di tasca sua, «ma ho ricevuto mille volte di più».

Dal Burkina ha raccontato una storia al giorno. A Ouagadougou ha incontrato Mamì Sanà, 105 anni, in un Paese dove quasi tutti sono giovanissimi. A Berè ha conosciuto tre ragazzi che vanno a scuola in settimana e il sabato portano le mandrie al pascolo. A Guinstoghin un volontario, Giuseppe Bianco, è stato battezzato con l'acqua del pozzo che il suo gruppo aveva aiutato a scavare. Poi c'è il piccolo Santo Ouedraogo: una coppia del Canton Ticino che ha perso un figlio gli ha pagato la registrazione all'anagrafe e il primo anno di vita.

A Sellia aveva vietato di morire per legge. In Africa ci prova ogni anno con i farmaci, una visita alla volta. Resta da capire perché in Calabria tutto questo si veda solo quando lo inquadra una telecamera nazionale.