L'Università della Calabria si prepara ad ospitare un evento di spicco nel panorama scientifico, in ricordo di Pasquale “Lino” Versace, uno tra gli studiosi di maggior spessore nell’ambito del rischio idrogeologico, scomparso nel dicembre del 2023. Raccontare Lino il titolo dell'iniziativa in calendario il 3 luglio prossimo nel centro congressi Beniamino Andreatta. Parteciperanno i maggiori esperti italiani e internazionali del comparto Difesa del suolo e Mitigazione dei rischi ed i vertici della Protezione civile nazionale e regionale. L'obiettivo è duplice: approfondire le strategie di mitigazione dei rischi naturali e di pianificazione di protezione civile, rendendo al contempo un sentito omaggio a PasqualeVersace, professore emerito e pilastro indiscusso del settore nel panorama tecnico-scientifico nazionale.

Evento promosso dal Camilab

L'evento, promosso e organizzato dal Camilab, il laboratorio di Cartografia ambientale e Modellistica Idrogeologica di cui Versace era direttore ed in cui è incardinato il Master di secondo livello in Analisi Multirischio e Pianificazione di Protezione Civile, si propone di analizzare le questioni e le problematiche aperte sulla previsione e prevenzione dei rischi. Sarà un'occasione per ricordare le straordinarie abilità del professor Versace nell'interpretare e comprendere i fenomeni naturali partendo da un territorio particolarmente esposto come quello delle Calabria, e nel proporre soluzioni innovative per la mitigazione del rischio e la gestione delle emergenze. La sua carriera è stata un esempio di dedizione alla sicurezza delle comunità, fornendo metodologie innovative e visioni strategiche essenziali per affrontare le sfide poste dai rischi idrogeologici.

L'eredità viva del professor Versace: ricerca e applicazione pratica

L'apertura dei lavori sarà affidata a Giovanna Capparelli, docente Unical e attuale direttrice del Camilab, che traccerà un profilo scientifico e umano del professor Pasquale Versace. «Quella di Lino Versace – ha affermato Giovana Capparelli - è un’eredità viva, che si tramanda e si rinnova grazie ai suoi insegnamenti. Molti, infatti, hanno raccolto il suo testimone, portando avanti le sue idee e plasmando il futuro della ricerca e dell'applicazione pratica in questo settore strategico». La giornata sarà strutturata in diverse sessioni tematiche ed offrirà un'occasione di confronto serrato rispetto alle molteplici sfaccettature dell'impegno di Versace ed alle evoluzioni contemporanee nel campo della difesa del suolo.

Esperti italiani e internazionali e i vertici della Protezione civile nazionale e regionale, si riuniscono all'Università della Calabria il 3 luglio per un focus sulla mitigazione dei rischi naturali, celebrando l'eredità umana e scientifica dello scienziato Pasquale "Lino" Versace, figura chiave del settore scomparso nel dicembre 2023

Formazione e innovazione

Le tematiche che verranno trattate durante l'evento si collocano in stretta continuità con i contenuti teorici e pratici sviluppati all'interno del master in Analisi Multirischio e Pianificazione di Protezione Civile. Questo percorso formativo, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del progetto Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese, mira ad arricchire ulteriormente le conoscenze degli allievi iscritti, tutti professionisti del settore, e a consolidarne le competenze. L'evento non è quindi solo un tributo a una figura illustre, ma un momento cruciale di dialogo e rilancio per la ricerca e l'applicazione delle migliori pratiche nella difesa del suolo. In un periodo storico in cui i cambiamenti climatici amplificano i rischi idrogeologici, la visione e l'eredità di Pasquale Versace continuano a illuminare il percorso verso un futuro più sicuro e resiliente. L'Unical, con questa iniziativa, si conferma ancora una volta polo di eccellenza e motore di innovazione al servizio del territorio e della collettività.