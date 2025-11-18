Medici e operatori sanitari provano a fare veramente l'impossibile. Dopo un sopralluogo nei vari reparti, si apre una collaborazione internazionale per portare aiuti concreti ad una popolazione stremata
Ieri abbiamo portato farmaci e presidi sanitari vari nell'Ospedale Pediatrico "Charles de Gaulle", unico punto di riferimento ospedaliero per i bambini ed i ragazzi del Burkina Faso, che si trova nella capitale Ouagadougou. Manca praticamente tutto, anche se medici e operatori sanitari provano a fare veramente l'impossibile.
Per questo grazie al nostro riferimento locale Nicolas Sawadogo, già sindaco di Bussè, insieme ai pastori Febe Marrazzo e Gianni Aiello abbiamo incontrato i vertici dell'Ospedale, a partire dal direttore generale, per concordare un piano di aiuti mirati. Insieme al giovane ma molto valido e sensibile infermiere Marco Scalzi di Petronà, abbiamo fatto un giro nei vari reparti per documentare il bisogno estremo. Si apre così un'importante e concreta collaborazione internazionale, finanziata sempre attraverso donazioni private, per poter aiutare veramente "a casa loro", che poi ormai e anche casa nostra, una popolazione pediatrica stremata, a forte rischio e con altissimi tassi di mortalità.
*Riprese e montaggio video: fratello missionario Francesco "Sirio" Sirianni di Mesoraca-Crotone