Nella classifica redatta da Facile.it, i prezzi per assicurare le automobili in Calabria rimangono tra i piu' alti di tutto lo stivale. Tra le province calabresi, Crotone ha il primato assoluto con un premio che raggiunge quota 1.041,82 euro. A Cosenza i prezzi più bassi

CALABRIA - Mantenersi un’auto è sempre più un lusso in Calabria. Tra i tanti primati negativi della nostra Regione, rientra pure il costo dell’assicurazione. Il prezzo medio della RC in Calabria ad agosto e' stato di 929,15euro con una variazione del -13 % rispetto allo stesso mese del 2013. Nonostante il calo, appena piu' contenuto rispetto della media nazionale (-13,71%), i prezzi per assicurare le automobili in Calabria rimangono tra i piu' alti di tutto lo stivale. A riferirlo è uno studio condotto da Facile.it in collaborazione con Assicurazione.it. In particolare sono stati monitorati i prezzi offerti dalle compagnie assicurative e le caratteristiche dei preventivi compilati dagli utenti per scoprire comportamenti, caratteristiche e tariffe medie. L'indagine - si evidenzia nello studio- ha preso in considerazione tre profili "tipo", a cui corrispondono classe di merito ed eta' differenti. Se si guarda al costo medio dei premi, Cosenza e' la provincia piu' economica e la sua media si ferma a 744,58; a Crotone, invece, si registra il valore medio piu' alto, pari a 1.041,82 euro, che diventano addirittura 2.259 euro nel caso di un neo patentato. Per fare un esempio pratico, un guidatore di 40 anni in prima classe di merito che risiede nella provincia di Reggio Calabria deve sborsare un premio di 634,35 euro. Più fortunati sono i cosentini con una media di 368,07. Il costo dell’assicurazione degli abitanti delle restanti province si aggira attorno ai 500 euro. (ci)