La 55ª edizione della “Sagra del Fungo” a Camigliatello Silano, ha registrato un vero e proprio record di presenze. L’evento, che quest’anno è partito ufficialmente ieri, ha attirato migliaia di visitatori provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da regioni limitrofe come Sicilia, Puglia, Basilicata e la vicina Cosenza. Un flusso costante di persone si è riversato sul corso principale del borgo turistico, trasformandolo in una vivace vetrina di sapori, musica e tradizioni locali. Nonostante le polemiche che hanno alimentato le ultime settimane, a causa del divieto di esporre davanti ai propri negozi i prodotti, l’evento ha riscontrato molto successo.

Un’area food rinnovata e una villa storica riaperta

Tra le principali novità dell’edizione di quest’anno spicca l’area food completamente rinnovata, allestita nel parcheggio del paese e capace di ospitare centinaia di persone. Qui, i visitatori hanno potuto assaporare i prodotti tipici locali, in particolare i funghi della Sila, protagonisti indiscussi della festa, preparati in vari modi grazie agli show cooking tenuti da chef esperti.

