Un piccolo pensiero per ogni bambino ricoverato, ma anche strumenti e apparecchiature utili al funzionamento di tutto il reparto. Sono i doni portati dall'associazione Amici di Denise al reparto di Pediatria dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Un gesto solidale reso ancora più speciale dall'arrivo delle festività natalizie.

La consegna è avvenuta sabato scorso nei locali del reparto guidato dal primario dottor Braghò. Amici di Denise è un'associazione di Cinisello Balsamo (Mi), nata per ricordare la giovane Denise Quattrocchi, scomparsa all'età di 21 anni. Oltre ai doni per i piccoli degenti, sono stati consegnati due televisori, cinque termometri elettronici dual mode, un'apparecchiatura per la terapia dell'aerosol, giochi e libri, materiale da disegno.