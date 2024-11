L’iniziativa è stata pensata per i bimbi ricoverati in Pediatria. Viene attuata grazie alla raccolta fondi promossa da associazioni locali

Un laboratorio artistico-terapeutico per portare un po' di gioia ai piccoli pazienti ricoverati al Grande ospedale di Reggio Calabria. “Mondi da favola”, pensato dalla dottoressa Roberta Cuzzola per il reparto di Pediatria del Gom e finanziato, grazie ad una generosa raccolta fondi, dei Service Zona Calabria Enotria distretto Rotaract 2102 e zona 8 distretto Leo 108Ya.

Nella giornata di ieri – riferisce l’ospedale -ha avuto luogo il primo appuntamento di un ciclo di dieci sedute della durata di due ore ciascuna, che si prolungheranno per tutto il mese di luglio e che animeranno la vita nella Unità operativa di Pediatria, diretta dal dottor Domenico Minasi, e che avranno il merito di mitigare il peso della degenza dei piccoli pazienti, oltre che dare un significativo supporto terapeutico secondo quella concezione olistica della medicina che intende curare gli aspetti mentali e spirituali della persona alla stregua di quelli fisici e biologici.

Il progetto “Mondi da favola” – si fa rilevare - ribadisce con forza l’importanza dell’arte e del gioco nella vita quotidiana dei bambini. Ha i seguenti obiettivi: umanizzare i luoghi ospedalieri rendendoli, attraverso la produzione di opere di artistiche esteticamente qualitative, più confortanti e stimolanti; fornire agli utenti, attraverso l’arte, nuovi strumenti per esprimere al meglio se stessi facendo emergere pensieri, sentimenti, stati d’animo che condizionano negativamente i soggetti e non permettono una più lieta consapevolezza dell’esperienza. Senza la paura di essere giudicati, ma potendo liberamente comunicare, attraverso il fare artistico, si innescherà a livello inconscio, un graduale processo terapeutico e di maggiore conoscenza di sé che sarà altamente trasformativo. Puntare, infine, sulla valenza sociale riabilitativa indotta dal coinvolgimento degli individui in un’esperienza collettiva e condivisa.

La direzione strategica del Gom di Reggio Calabria esprime apprezzamento e gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno preso parte alla complessa fase organizzativa del Progetto, e ringrazia in particolare la dottoressa Roberta Cuzzola, artista terapista laureata all’Accademia di Brera, a dottoressa Fabienne Marino - delegato Zona Calabria Enotria Distretto Rotaract 2102, la dottoressa Eleonora Romeo - delegato Zona Calabria 8 del Distretto Leo 108Ya, il Presidente del Rotaract di Reggio Calabria Antonio Linguardo e il presidente del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G. S. Porcelli” Andrea Manti. Un ringraziamento anche al dottor Domenico Minasi, direttore della Uoc Pediatria, alla caposala Consolata Bevacqua, per il supporto logistico offerto al progetto, ed al dottor Simeone Carullo per la parte organizzativa ed amministrativa.