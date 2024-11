«Credo molto in un'alleanza per la scuola italiana. Un'alleanza che coinvolga docenti, dirigenti, personale tutto della scuola, famiglie, studenti e, ovviamente, che sia animata continuamente dal ministero e dalla volontà politica». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, aprendo, in collegamento da remoto, a Reggio Calabria, i lavori del congresso nazionale dell'Ugl Scuola.

«Il nostro intento come Ministero - ha aggiunto Valditara - è di ridare autorevolezza alla scuola italiana e di riportare nelle aule la cultura del rispetto. Vogliamo dare centralità alla figura professionale di tutti gli operatori che lavorano per i nostri ragazzi. Il lavoro più bello del mondo è quello di contribuire a dare un futuro ai nostri giovani. Una funzione nobile che dovrà essere sempre più riconosciuta e valorizzata. È un po' il senso di quello che ho cercato di fare in questi primi mesi di governo, a cominciare dal contratto di assicurazione per tutti i lavoratori della scuola, che significa ridare loro dignità evitando una marginalizzazione all'interno della pubblica amministrazione». Valditara ha ribadito la sua «volontà di ridare dignità alle varie figure professionali della scuola. Per me - ha detto - la figura del docente è fondamentale. Così come lo è tutto il personale scolastico, che lavora per il futuro della nostra società».