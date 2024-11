“Dai riflessi dei miti passati alla luce dei progetti futuri per rigenerare speranza presente”, questo il titolo scelto per il suggestivo racconto con cui il comune di Reggio Calabria, in collaborazione con il settore Illuminazione Pubblica ed Enel X e con i fondi del Pon Metro, ha scelto di augurare alla Città Buone feste.

Attraverso un video projection mapping, tecnica di proiezione evoluta che tramuta elementi architettonici in display dinamici e suggestivi, immagini animate e musica narrano la storia della città di Reggio.

È la facciata di palazzo San Giorgio, sede dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria, lo schermo sul quale la storia prende vita, dalle sue origini antiche fino alla città che verrà.

Un tributo animato da una particolare forma di realtà aumentata, che sarà proiettato fino all'8 gennaio 2024, sempre dalle ore 19:30 fino alle 24.