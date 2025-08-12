VIDEO | L’ennesima asta avrà luogo il prossimo 29 agosto al Cedir. Il ministero della Cultura lo avrebbe acquistato ma aveva chiesto dei calcoli di staticità dell’immobile non forniti dal Comune

Il Comune di Reggio Calabria ha fissato la prossima asta per l'ex mercato Girasole, imponente struttura in avanzato stato di degrado nella zona sud della città.

Persa la grande occasione di diventare la nuova sede dell'Archivio di Stato, l'ex mercato Girasole nella zona Sud di Reggio Calabria all'incrocio tra le vie Itria e Messina, la cui epopea è iniziata nel lontano 2006, torna ancora una volta all'asta. Destinato a diventare un mercato, non è mai entrato pienamente in funzione, divenendo invece ricettacolo di ogni genere di rifiuti e anche rifugio per persone senza fissa dimora. Oggi lo stato di degrado è davvero avanzato.

Il ministero della Cultura lo avrebbe acquistato e riqualificato per farne la nuova sede dell’Archivio di Stato di Reggio ma aveva chiesto dei calcoli di staticità non forniti dal Comune. Così l’immobile torna in vendita dopo le aste già andate deserte lo scorso anno. Il Comune di Reggio, così, ha indetto l’ennesima asta per venderlo. Avrà luogo il prossimo 29 agosto al Cedir, con la scadenza della presentazione delle offerte fissata al 25 agosto.

Il prezzo a base è pari a oltre 2 milioni e 600 mila euro, per una struttura ancora da bonificare e ristrutturare, composta da un corpo centrale a 3 piani, un fabbricato nord a 4 piani, un fabbricato sud a 4 piani, con annessa pertinenza esterna.

Cinquemila metri quadri di superficie per un immobile di cui il Comune dichiara essere ancora in corso l’allineamento fra le informazioni presenti in catasto e quelle contenute nei registri immobiliari.

