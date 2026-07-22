Reggio Calabria piange Tiberio Falcomatà, fratello dell'ex sindaco della Primavera reggina Italo Falcomatà e zio dell'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà, scomparso nelle scorse ore. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte del mondo istituzionale, politico e della società civile, che ne hanno ricordato le qualità umane e la discrezione che hanno contraddistinto la sua vita.

In segno di partecipazione al lutto, il presidente della Seconda Circoscrizione, Giovanni Muraca, ha disposto la revoca della seduta del Consiglio circoscrizionale prevista per oggi, esprimendo vicinanza alla famiglia Falcomatà in questo momento di dolore.

Tra i ricordi affidati ai social anche quello dell'ex assessore Anna Briante, che ha scritto: «Ci sono sguardi e sorrisi che non appartengono al passato, ma all'eternità;. Non muore mai chi rimane vivo nei nostri pensieri e nel nostro affetto. L'eleganza esteriore di Tiberio Falcomatà era solo il riflesso della sua autentica bellezza interiore». Un pensiero che si aggiunge ai tanti messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia in una giornata di profondo cordoglio per la città.