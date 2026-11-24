Nel quartiere di Tremulini, i Carabinieri forestali hanno messo a dimora una pianta autoctona per la Giornata nazionale degli alberi. Alla cerimonia regionale hanno partecipato circa ottanta alunni del «Vittorino da Feltre-Carducci», accompagnati da genitori e insegnanti.

«Mettere a dimora significa ridare all’albero la sua casa». È così che il colonnello Giovanni Misceo spiega ai nostri taccuini il senso di piantare un albero in un luogo come piazza UNICEF, nel quartiere di Tremulini, che per molti è parte della vita quotidiana. Il comandante dei carabinieri forestali calabresi pensa ai circa ottanta alunni del «Vittorino da Feltre-Carducci» presenti questa mattina, ma anche a chi frequenta la piazza e vive una condizione di solitudine. «È anche un messaggio per tanta gente sola che soffre», dice.

A mettere a dimora la pianta forestale autoctona, davanti ai bambini, ai genitori e agli insegnanti, è stato il Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria. La cerimonia regionale del 24 novembre rientra nel progetto nazionale «Un albero per il futuro», che tra Calabria e Sicilia ha coinvolto oltre settanta plessi scolastici.

Misceo e la cura della città

Con i più piccoli, racconta Misceo, il dialogo è facile. Li trova «più che mai appassionati di ambiente, oltre che esperti, direi», tanto che a volte sono i forestali a imparare da loro. Con gli adulti incontra ancora qualche resistenza, ma un cambiamento lo coglie proprio per strada, quando sente qualcuno protestare alla vista di una carta gettata a terra. In quella reazione legge «una maggiore maturità della gente nei confronti di quello che è il patrimonio ambientale e di quella che è la cura per la città». Da qui il suo giudizio su Reggio: «C’è davvero tanta gente che vorrebbe una città più pulita e più vivibile. E Reggio Calabria, secondo noi, è sulla buona strada».

Quella che Misceo definisce «legalità ambientale» assume forme diverse nel lavoro dei suoi reparti. Ci sono le riserve naturali affidate ai carabinieri della Biodiversità e il servizio nei parchi nazionali. Fuori dai parchi, prosegue il colonnello, i forestali lavorano insieme ai reparti territoriali dell’Arma per contrastare l’abbandono dei rifiuti, l’inquinamento e i tagli abusivi.

Poiana e il ruolo della Mediterranea

Anche il professor Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, riconosce un cambiamento nel modo in cui i cittadini guardano all’ambiente. «C’è stata una forte evoluzione», racconta ai nostri taccuini. Dal confronto con il territorio emerge un’attenzione per la natura e la biodiversità che in passato, ricorda, erano «molto sottovalutate».

«Penso che l’università debba giocare un ruolo importante», osserva Poiana. Alla Mediterranea la formazione agricola e forestale si intreccia con lo studio e la tutela della biodiversità. È qui che si preparano i giovani chiamati a occuparsi della gestione dei boschi e della salvaguardia del territorio. Nel lavoro che tiene insieme università e istituzioni, il professore riconosce un contributo particolare ai carabinieri forestali, ai quali il Dipartimento è legato anche sul piano umano: «È un corpo che ovviamente abbiamo noi nel cuore».

Il Comune guarda al piano del verde

Nel saluto portato a nome del sindaco Francesco Cannizzaro, il vicesindaco Mariagrazia Arena ha indicato gli strumenti di cui l’amministrazione intende dotarsi per prendersi cura degli alberi di Reggio: il censimento del patrimonio arboreo, il bilancio arboreo e il piano del verde urbano. L’obiettivo è programmare la manutenzione e tener conto del verde nelle scelte urbanistiche e di mobilità.

Il ragionamento parte dalla geografia della città. Il lungomare, le fiumare, le colline e la dorsale aspromontana, ha spiegato il vicesindaco, vanno considerati «come un’unica rete ecologica, dal mare alla montagna». Nei quartieri il valore degli alberi si misura anche nella capacità di mitigare il caldo e migliorare la qualità dell’aria. Davanti agli scolari, l’amministrazione ha assunto l’impegno di lasciare loro «un patrimonio verde più ricco di quello che abbiamo ricevuto».

Il generale di brigata Lorenzo Sabatino, comandante della Legione Carabinieri Calabria, ha invitato gli alunni a guardare le uniformi intorno a loro. «Vedete intorno a voi tanti carabinieri», ha detto, spiegando che tra i compiti dell’Arma c’è anche la difesa delle foreste calabresi. «Ricordatevi di questa giornata perché quando sarete grandi con i vostri comportamenti potrete anche voi dare un contributo alla difesa dell’ambiente».

La presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Caterina Chiaravalloti ha scelto l’immagine dell’ombra per spiegare ai ragazzi cosa significhi assumersi una responsabilità verso chi verrà dopo. «Piantare un albero è un gesto di impegno. Chi lo pianta forse non vedrà i suoi frutti o non vedrà la sua ombra, ma lo farà per le generazioni future». In una terra esposta a incendi e dissesto idrogeologico, ha ricordato, questa responsabilità si traduce anche nel presidio quotidiano del territorio e nel contrasto ai reati ambientali.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Pietro Crinò, portando i saluti di Roberto Occhiuto e Salvatore Cirillo, ha ricordato il valore dei boschi, delle montagne e delle coste calabresi, insieme al lavoro dei forestali nella prevenzione degli incendi. La messa a dimora di una specie autoctona, ha osservato, è un modo per «trasmettere ai più giovani il valore del rispetto della natura e della cura dei beni comuni».

Per il «Vittorino da Feltre-Carducci», ha spiegato la vicaria dell’istituto, la mattinata in piazza prosegue il lavoro di educazione civica condotto dalle insegnanti. Accanto alla scolaresca erano presenti la prefetta Clara Vaccaro, la vicesindaca metropolitana Mariagrazia Arena e una rappresentanza della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

A chiudere la cerimonia con la benedizione della pianta è stato don Cosimo Lacaia, cappellano militare della Scuola Allievi. Ai nostri taccuini ha richiamato il Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi e le parole di papa Francesco sul legame tra la cura del creato e il rispetto reciproco. «I piccoli sono il nostro futuro, quindi bisogna anche insegnare loro quanto è importante rispettare e amare la natura».