L’istituto è l’unico della regione tra i 17 Poli selezionati in Italia. Con DIGIT-EDU HUB, il progetto PNRR dedicato alle competenze digitali, formerà docenti, dirigenti e personale scolastico

Dietro ogni risultato importante ci sono sempre persone, idee, lavoro e tempo. Ci sono scelte che all’inizio possono sembrare piccole, esperienze che si sommano, competenze che crescono e una comunità che, passo dopo passo, impara a guardare sempre un po’ più lontano. È questa la storia che oggi accompagna un traguardo particolarmente significativo per l’I.C. Nosside Pythagoras Moscato di Reggio Calabria, individuato quale Polo Formativo Nazionale nell’ambito dell’iniziativa dedicata allo sviluppo della formazione continua sulle competenze didattiche e digitali del personale scolastico.

Un riconoscimento che acquista ancora più valore guardando ai numeri: sono soltanto 17 i Poli Formativi Nazionali individuati in tutta Italia, 7 dei quali nel Mezzogiorno. L’I.C. Nosside Pythagoras Moscato è l’unico in Calabria. Ma fermarsi ai numeri significherebbe raccontare soltanto una parte di questa storia.

La designazione rappresenta, infatti, il riconoscimento di un percorso cresciuto nel tempo. Anni nei quali l’Istituto ha scelto di investire nella formazione, nell’innovazione, nella progettazione e nelle competenze delle persone, cercando di trasformare ogni nuova opportunità in un’occasione per migliorare. Non un cambiamento improvviso, dunque. Piuttosto una crescita progressiva, fatta di lavoro quotidiano, confronto, sperimentazione e capacità di rimettersi continuamente in gioco.

Alla guida di questo percorso c’è il Dirigente scolastico Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini, insieme ai suoi collaboratori e a una comunità professionale che negli anni ha condiviso una precisa idea di scuola: un’Istituzione che non si limita ad affrontare il cambiamento, ma cerca di comprenderlo, anticiparlo e trasformarlo in opportunità per studenti, personale e territorio. Ed è proprio qui che questo risultato trova il suo significato più autentico.

Diventare Polo Formativo Nazionale non vuol dire semplicemente ottenere un riconoscimento. Significa che il patrimonio di esperienze, competenze e professionalità costruito negli anni può ora essere messo a disposizione di una comunità scolastica molto più ampia. La scuola che negli anni ha investito sulla propria crescita è oggi chiamata ad aiutare altre scuole e altri professionisti a crescere.

È questo il cuore di DIGIT-EDU HUB, il progetto identificato dal codice M4C1I2.1-2025-1805-P-70330, attraverso il quale prenderà forma la nuova funzione nazionale dell’Istituto. Il nome scelto non è casuale. DIGIT-EDU HUB vuole esprimere l’idea di un luogo di connessione: persone che incontrano altre persone, professionalità che condividono esperienze, competenze che circolano, innovazione che diventa patrimonio comune. Non semplicemente, quindi, un contenitore di corsi, ma uno spazio di formazione e confronto nel quale l’esperienza maturata possa incontrare nuove idee, nuovi bisogni e nuove prospettive.

Il progetto si colloca nell’ambito del PNRR, Missione 4 «Istruzione e Ricerca», Componente 1, Investimento 2.1 «Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico», finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. L’iniziativa ministeriale è finalizzata proprio alla costituzione di Poli formativi nazionali e territoriali per sviluppare la formazione continua sulle competenze didattiche e digitali del personale scolastico.

«Questo risultato appartiene alla nostra scuola e alle persone che ogni giorno la fanno vivere», sottolinea il Dirigente scolastico Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini. «Non nasce oggi e non è il risultato del lavoro di una sola persona. Arriva dopo anni nei quali abbiamo cercato di crescere insieme, investendo sulla formazione, sulla progettualità e sull’innovazione. Ai collaboratori che mi affiancano, ai docenti, al personale e a quanti hanno contribuito a questo percorso va il merito di aver creduto che una scuola possa migliorarsi continuamente senza perdere la propria identità. Essere oggi l’unico Polo Formativo Nazionale individuato in Calabria, all’interno di una rete di sole 17 istituzioni in Italia, ci rende orgogliosi, ma ci consegna soprattutto una responsabilità: condividere ciò che abbiamo imparato e continuare, a nostra volta, a imparare dagli altri».

Una responsabilità che guarda direttamente alle trasformazioni della scuola contemporanea. Intelligenza Artificiale e personalizzazione degli apprendimenti, digitalizzazione dei processi amministrativi, privacy e sicurezza delle reti, cybersicurezza, metodologie didattiche innovative e STEM, integrazione tra analogico e digitale, pensiero computazionale, informatica, robotica e tecnologie per l’inclusione sono alcuni degli ambiti previsti dall’Avviso. Dietro questi termini, però, ci sono questioni profondamente concrete: come insegneremo nei prossimi anni, come apprenderanno i nostri studenti, come cambierà il lavoro delle persone nella scuola e come faremo in modo che la tecnologia rimanga uno strumento al servizio dell’educazione e non il contrario. È su queste sfide che DIGIT-EDU HUB è chiamato a costruire formazione.

E sarà una formazione destinata non soltanto ai docenti, ma alle diverse professionalità che fanno vivere quotidianamente le istituzioni scolastiche: dirigenti, DSGA, personale ATA e personale educativo, attraverso modalità formative differenti, anche online e mediante percorsi MOOC sulla piattaforma «Scuola Futura». La nuova identità del Polo sintetizza questa prospettiva in poche parole: «Competenze digitali per la scuola del futuro».

Una scuola del futuro che, tuttavia, non può essere costruita soltanto con le tecnologie. Servono persone preparate, capaci di utilizzarle in maniera consapevole e critica. Servono comunità che sappiano condividere conoscenze. Serve soprattutto continuare a investire sulla formazione, perché l’innovazione produce valore soltanto quando riesce a entrare concretamente nella vita delle scuole.

Il riconoscimento ottenuto dall’I.C. Nosside Pythagoras Moscato parla quindi anche a Reggio e alla Calabria. Essere l’unico Polo della regione significa portare un’esperienza nata e cresciuta sul territorio dentro una rete nazionale. Significa dimostrare che anche da una scuola del Sud possono partire esperienze, competenze e progettualità capaci di raggiungere una dimensione molto più ampia. E forse proprio questo è uno degli aspetti più belli di questo traguardo: non dover scegliere tra radici e futuro.

L’Istituto rimane profondamente legato alla propria comunità e al proprio territorio, ma oggi quelle radici diventano il punto da cui partire per costruire relazioni, formazione e conoscenza su scala nazionale. Per il Dirigente scolastico Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini, per i suoi collaboratori e per tutta la comunità dell’I.C. Nosside Pythagoras Moscato, dunque, la nomina non rappresenta la conclusione di un percorso. Rappresenta un nuovo inizio.

DIGIT-EDU HUB nasce da ciò che la scuola ha costruito negli anni, ma guarda già a ciò che ancora deve costruire. Da Reggio Calabria all’Italia, con un’ambizione semplice e impegnativa allo stesso tempo: continuare a crescere e trasformare quella crescita in un’opportunità per gli altri.