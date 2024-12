VIDEO | L’iniziativa promossa dal comitato di quartiere Ferrovieri Pescatori del liceo artistico Preti-Frangipane dove è in corso di allestimento un’aula all’aperto per ricordare l’insegnante Giusta tra le nazioni

Reggio. In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, il liceo artistico Preti Frangipane torna a ricordare la figura luminosa di Bianca Ripepi Sotgiu, una reggina Giusta tra le nazioni.

Significativa tappa quella odierna, in occasione della giornata internazionale dei Diritti Umani, del percorso verso l’inaugurazione dell’aula all’aperto intitolata a Bianca Ripepi del liceo artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria.

Uno spazio sottratto al degrado, ripulito e bonificato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria su impulso della nuova dirigente Lucia Zavettieri e che sarà presto donato alla cittadinanza, contribuendo alla memoria collettiva di una reggina distintasi per umanità e coraggio nei tempi bui della persecuzione degli ebrei anche in Italia, come Bianca Ripepi (Reggio Calabria 1922 - Cagliari nel 2005).

La piantumazione del Carrubo

Oggi è stato piantumato, donato da Natale Praticò, un carrubo che nella cultura ebraica viene considerato come il “Cibo dei profeti”. Presenti alcune classi della scuola primaria Frangipane dell’istituto comprensivo De Amicis-Bolani. L’intenzione è quella di inaugurare lo spazio di memoria, aprendolo al pubblico, il prossimo 6 marzo, giorno della nascita di Bianca e anche giornata Europea dei Giusti tra le nazioni.

Un percorso promosso dal comitato Ferrovieri Pescatori, dove è cresciuta l’insegnante e attivista di origini reggine e proclamata con il marito Girolamo Sotgiu Giusta tra le Nazioni per avere adottato una bambina ebrea, Lina Amato Kantor, salvandola così dalla deportazione nei lager nazisti.

Un percorso che si pregia del patrocinio della sezione Calabria della comunità ebraica di Napoli per conto dell’Ucei, portato avanti con passione e perseveranza da studenti e docenti e che da oggi annovera, tra le sue tappe, anche la piantumazione del carrubo.

