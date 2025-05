L’incontro si è svolto a palazzo Campanella su impulso del Consiglio regionale della Calabria e della sezione reggina della Lega Navale per celebrare lo storico veliero. Nel corso della tappa calabra atteso anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo

Reggio Calabria si prepara al ritorno della nave scuola Amerigo Vespucci: orgoglio italiano nel mondo. Questa mattina a palazzo Campanella una iniziativa promossa

dal Consiglio Regionale della Calabria e della sezione reggina della Lega Navale.

Cresce l’attesa per il ritorno al porto di Reggio Calabria della nave scuola Amerigo Vespucci, la più antica della Marina Militare italiana, interamente costruita in Italia e ambasciatrice nel mondo delle nostre eccellenze e presidio di valori. Dal porto di Trieste nel marzo scorso è partita per concludere nella sua Italia il tour internazionale avviato nel 2023.

Quel Villaggio Italia, portato in giro per i cinque continenti in occasione del tour Mondiale, è adesso il Villaggio In Italia del tour Mediterraneo che lunedì approderà al porto di Reggio Calabria.

Dopo la tappa a Crotone ad aprile scorso, lo storico veliero della Marina Militare approderà al porto reggino lunedì 5, sostando fino a martedì 6 maggio. Mercoledì 7 maggio sosterà, invece, al largo di Scilla, sempre nel reggino.

In attesa del suo ritorno a Reggio a distanz

a di tre anni (nel 2022 salutò Reggio nel cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace), l’Amerigo Vespucci è stata al centro di un incontro presso la sala Federica Monteleone di palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, dal titolo “Amerigo Vespucci: simbolo d’Italia, scuola di mare e di vita“. Un tributo reso dalla Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale in sinergia con alcune associazioni, per celebrare la storia, la missione educativa ed il prestigio istituzionale di una delle più importanti ambasciatrici del nostro Paese nel mondo.

«È sicuramente motivo di orgoglio per il Consiglio regionale celebrare questa giornata sulla storia gloriosa della nave scuola Amerigo Vespucci. È motivo di orgoglio perché rappresenta essa il simbolo della cultura italiana. Abbiamo visto il profondo legame che i calabresi hanno con questo simbolo del Made in Italy quando hanno preso letteralmente d’assalto la nave a Crotone. In pochi minuti è stato registrato il sold out per poterla visitare. La nave rappresenta bene il Made in Italy in Italia e ha rappresentato in alcune manifestazioni speciali il simbolo proprio dell’italianità perché è stata presente alle Olimpiadi come tedoforo e durante la pandemia in moltissimi porti italiani. Nel mondo, ha portato messaggi di pace e di unità», ricorda Domenico Giannetta, presidente commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria.

«La nave scuola Vespucci non è soltanto un imbarcazione straordinaria per la sua bellezza e storia: essa rappresenta il meglio dei valori italiani – il coraggio, la disciplina, la formazione, l’amore per il mare e per il nostro Paese. È un simbolo di eccellenza e di identità nazionale che ha solcato i mari del mondo portando con sé il nome dell’Italia, la sua cultura, la sua capacità di educare nuove generazioni di marinai e cittadini. Reggio Calabria, città di mare e di tradizioni antichissime, sente particolarmente forte il legame con tutto ciò che riguarda la navigazione e il patrimonio marittimo. Ospitare oggi la Vespucci è motivo di orgoglio e di rinnovato impegno verso la promozione della cultura del mare, un patrimonio che deve essere sempre più trasmesso ai giovani, come scuola di vita e strumento di crescita personale. La Regione Calabria, attraverso le sue politiche culturali e sportive, intende rafforzare il rapporto tra i cittadini e il mare, promuovendo iniziative che valorizzino l’educazione nautica, la tutela ambientale e il rispetto delle tradizioni marinare, elementi che la Vespucci incarna in modo perfetto». Queste le considerazioni di Caterina Capponi, assessora alle Politiche Sociali, Cultura e Sport della Regione Calabria, oggi in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto.

«Come Lega Navale il nostro obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mare. La visita alla nostra città dell’Amerigo Vespucci è un onore per la città e per tutta la cittadinanza perché è simbolo in tutto il mondo dell’italianità. La nostra sede, in occasione della due giorni di visite, grazie ai volontari del servizio civile, resterà aperta accogliendo il pubblico e promuovendo incontri», spiega Antonino Nicolò, presidente Lega Navale Italiana di Reggio Calabria.

