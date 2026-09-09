In osservanza delle indicazioni della Soprintendenza (la Vara è stata recentemente restaurata) e degli organismi deputati all’ordine e alla sicurezza pubblica, quest’anno il Duomo sarà off limits prima dell’arrivo della Patrona

Mancano solo pochi giorni per l'atteso abbraccio della Madonna della Consolazione. A Reggio il popolo di fedeli si preparerà alla processione con la veglia mariana nella Basilica dell'Eremo, presieduta dall'arcivescovo di Reggio - Bova Fortunato Morrone, venerdì 11 settembre alle 21. Sabato 12 settembre sarà il giorno della Madonna, quest'anno pienamente coincidente con la celebrazione cattolica del Santissimo Nome di Maria, che sulle spalle dei portatori in mezzo ai fedeli attraverserà la città, in occasione della discesa dall'Eremo fino al Duomo dove resterà fino al prossimo novembre.

Questo fino il programma: alle 8 partirà dall'Eremo la processione verso la Cattedrale, alle 9.30 in piazza della Consegna l'Effigie sarà consegnata all'arcivescovo, e verso le 11.30 farà il suo ingresso in Basilica Cattedrale. E riguardano proprio l'ingresso in cattedrale alcune indicazioni rese note dall'Arcidiocesi di Reggio-Bova.

Indicazioni per la sicurezza

Quest'anno «non sarà possibile entrare in Duomo prima dell'arrivo del Quadro della Madonna della Consolazione, una volta entrata la Vara in Cattedrale, seguendo le indicazioni delle Forze dell'Ordine e degli altri operatori della sicurezza, tutti potranno accedere gradualmente e con ordine per assistere alla collocazione della Venerata Effigie sull'Altare Maggiore.

L'unica area in cui non si potrà sostare sarà quella riservata al posizionamento della Vara stessa, oggetto di un recente e delicato intervento di restauro.

Il Quadro sarà collocato immediatamente e lanciato sopra l'altare maggiore attraverso il nuovo meccanismo di posizionamento progettato e realizzato dalla Soprintendenza. Per entrare in Cattedrale si potrà accedere unicamente attraverso i portoni principali di piazza Duomo, che saranno utilizzati esclusivamente come entrate, mentre i portoni laterali di via Crocifisso saranno utilizzati come uscite. Non sarà possibile attendere l'arrivo della Processione dentro il Duomo. Il sagrato e la scalinata della Cattedrale dovranno rimanere liberi durante l'arrivo della Processione e l'ingresso della Vara in Duomo».



Tali modifiche mirano a garantire sicurezza e a tutelare il Quadro e la Vara della Madonna della Consolazione, recependo le indicazioni della Soprintendenza e degli organismi deputati all'ordine e alla sicurezza pubblica, con il fine di preservare i beni culturali e beneficio di chi succederà nel cammino di vita e di fede lungo il corso dei secoli.



Proseguendo con il programma, alle 17, sempre sabato 12 settembre al Duomo, la Messa del pellegrinaggio Unitalsi, e alle 19 la celebrazione presieduta dall'arcivescovo emerito Giuseppe Fiorini Morosini.



Rese note anche alcune novità di carattere liturgico. «Le processioni di sabato e martedì saranno aperte dal Crocifisso, davanti al quale non ci saranno membri di associazioni e dei movimenti. Costoro sono invitati a partecipare posizionandosi dietro i rappresentanti delle istituzioni, o lungo il percorso.

Dietro la Croce sarà comunque presente una delegazione della Consulta delle aggregazioni laicali, in rappresentanza delle associazioni e dei movimenti, e i membri dei due Ordini Cavallereschi direttamente soggetti alla Santa Sede (sovrano militare ordine di malta e Ordine equestre del Santo sepolcro di Gerusalemme)».



Il programma in attesa della processione di Martedì nel centro storico



Domenica 13 settembre, in Duomo, la Santa messa in Cattedrale alle 7.30, alle 9 e alle 11, quest’ultima presieduta dall'arcivescovo Morrone. Nel pomeriggio alle 17 a celebrare sarà l'arcivescovo emerito Vittorio Mondello e alle 19 l'arcivescovo reggino Santo Marcianò, vescovo di Frosinone – Veroli – Ferentino e di Anagni-Alatri.

Lunedì 14 settembre alle 9.30 a celebrare sarà il vicario generale monsignor Pasquale Catanese e alle 10.30 il rettore del Seminario arcivescovile Pio XI don Simone Gatto. Alle 18 i Primi Vespri della Solennità saranno presieduti dall'arcivescovo Morrone. Alle 19 la città si raccoglierà nel concerto meditativo mariano.



Martedì 15 settembre, giorno della Solennità di Maria, la Cattedrale aprirà alle 7 con le prima Messa. Alle 10 la tradizionale offerta del cero votivo da parte della Civica amministrazione e la liturgia pontificia presieduta dal Nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, l'arcivescovo Edgar Pena Parra.

Alle 18 la processione della Venerata Effigie nel centro storico cittadino sulle spalle dei portatori della Vara che poi la ricondurranno in Cattedrale.

L'assemblea pastorale