Il dipartimento "Turismo, marketing territoriale e mobilità" della Regione, guidato dalla dirigente generale Maria Antonella Cauteruccio, con un Decreto del 9 luglio, ha approvato un Avviso pubblico rivolto ai comuni turistico-balneari che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu, prevedendo un sostegno economico per l'attuazione di iniziative ed eventi che dovranno realizzarsi fino 30 settembre prossimo. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

«L'Avviso - é detto nella nota - é stato emesso in attuazione della deliberazione approvata dalla Giunta regionale il 25 giugno scorso per la valorizzazione delle località turistico-balneari con riconoscimento di 'Bandiera Blu anno 2024'. Gli interventi sono diretti a incrementare l'attrattività turistica extra regionale, nazionale ed internazionale, ampliando i motivi di viaggio verso la 'Destinazione Calabria'. Le domande per accedere ai contributi previsti dall'Avviso pubblico potranno essere presentate al fino al 18 luglio prossimo».