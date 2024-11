Roberto Giacomantonio persona affetta da disabilità e noto attore denuncia la scelta di far pagare i biglietti dello spettacolo ai disabili e ai loro accompagnatori: «Far pagare 50 euro per i biglietti è vergognosamente escludente»

Roberto Giacomantonio, persona affetta da disabilità, è un noto attore conosciuto nel Cosentino. Parte integrante del gruppo “La terra di Pietro”, è un esperto in legislazione sulla disabilità, per anni ha lavorato all’Ufficio disabili dell’Università. Tramite la sua pagina Facebook rende nota una questione connessa con la rassegna “Comicità in teatro”, in programma al cinema “Garden” di Rende che avrebbe previsto il pagamento dei biglietti per assistere agli spettacoli sia per i disabili che per i relativi accompagnatori:

«Non entro nel merito delle leggi, ma sono più di 30 anni che vedo, ed ultimamente faccio, spettacoli dove è previsto che le persone disabili ed i loro accompagnatori paghino un solo biglietto» scrive in un post.

Alcune compagnie, come quella nella quale recita acconsentono l'ingresso gratuito anche agli accompagnatori: «E' semplicemente una questione etica. Una persona disabile che vuole vedere uno spettacolo non è detto che abbia amici con gli stessi gusti e che siano disponibili comunque a farsi carico di talune specificità. Ovviamente –aggiunge - va da se che la persona disabile sarà costretta a chiedere a qualcuno di accompagnarlo e pagherà così ben 2 biglietti».

50 euro di biglietti, appaiono quindi un "lusso esagerato": «Il “Garden” ha una sola sala accessibile alle carrozzine che ovviamente è la più cara ed inoltre in tutta l'area circostante al cinema non esiste un solo parcheggio riservato alla disabilità. Io – conclude - non so bene chi siano gli organizzatori di questa splendida manifestazione ma so con assoluta certezza che è vergognosamente escludente. Sarebbe bello informare della cosa anche i comici che si esibiranno. Terra mia quando arriverà il tempo in cui avrai una civiltà dignitosa ed una cultura inclusiva? Nel frattempo noi non ci arrendiamo e non arretriamo».