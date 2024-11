La 25enne è scomparsa nel 2014 dopo una lunga malattia. Per lei don Mario Ciardullo ha scritto il brano Diamante nel cielo

Marlena Parisi è morta a soli 25 anni, nel 2014, dopo una malattia che l’aveva consumata nel corpo ma non nell’anima. A reggerla nel suo cammino di sofferenza una fede incrollabile. Per lei don Mario Ciardullo, parroco di Santa Maria della Consolazione di Rende, ha scritto “Diamante nel Cielo”, brano uscito il 30 novembre scorso il cui testo vede la firma anche di Daniele Piovani. A dare il loro contributo anche Andrea Artale e Marco Fazio, e “Le Officine Fotografiche” per la grafica.



