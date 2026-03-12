Nella mattinata odierna, l’associazione Unitalsi ha fatto visita alla Questura portando con sé le reliquie di Santa Bernadette.

Ad accogliere le reliquie della Santa, erano presenti i funzionari della Questura, il personale dei vari Uffici e il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in un clima di profonda solennità e preghiera. È riconosciuta nel panorama mondiale per le sue ben 18 apparizioni della Madonna, la prima nel 1858, durante la quale la Vergine si presentò dicendo: “Io sono l’Immacolata Concezione”, questi eventi resero Lourdes uno dei più grandi luoghi di pellegrinaggio del mondo, famoso anche per l’acqua della sorgente scoperta da Bernadette, a cui sono attribuiti numerosi miracoli.

Durante la breve cerimonia di accoglienza, Don Pancrazio Limina, già cappellano della P.d.s. ha raccontato la storia di Santa Bernadette, sottolineando l’importanza del legame tra le istituzioni e i valori spirituali che guidano l’agire comune verso il bene della collettività.

La Questura di Crotone «esprime profonda gratitudine per questa grande opportunità, che ha permesso di consolidare lo spirito di comunità e l’impegno etico che distingue la missione svolta dai poliziotti al servizio dei cittadini nel garantire loro protezione e sicurezza».