Non dimentichiamo mai le vittime innocenti delle mafie. Oggi, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno, Dentro la Notizia sarà collegata da Roma per seguire il corteo promosso da Libera, con don Ciotti e i familiari delle vittime. In studio, con Pier Paolo Cambareri, Raffaele Pileggi, di Libera Vibo Valentia. In collegamento Giuseppe Borrello, referente di Libera Calabria. L'inviata Giusy Criscuolo raccoglierà invece le testimonianze dei parenti di chi è stato ucciso dalla 'ndrangheta.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.