L’intervento è stato effettuato oggi da un’equipe dell’Università di Bari

BRANCALEONE (RC) - E’ stato operato e per il momento sta bene il giovane esemplare di delfino che nei giorni scorsi si era spiaggiato a Brancaleone. L’intervento chirurgico, necessario per ricostruire la coda del delfino, è stato effettuato dall’equipe diretta dal professor Antonio Di Bello dell’Università di Bari. L’esemplare adesso si trova in una vasca sterile dell’acquario attrezzato del centro Life Tartanet di Brancaleone specializzato nel soccorso e nella cura di varie specie marine. L’operazione è stata effettuata con la collaborazione di esperti del Centro nazionale studi cetacei e del dipartimento ittico del Ministero dell’Ambiente. Una volta che il delfino avrà ripreso ad alimentarsi autonomamente sarà trasferito a Copanello, in un altro centro Life, per un periodo di riabilitazione.