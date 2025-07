Fino a questo pomeriggio era possibile presentare le domande online. Resta stabile il numero di posti disponibili al corso di laurea dell’Umg (433). Le lezioni saranno erogate in duplice modalità: in presenza e in forma telematica

Sono 1.450 le domande presentate da aspiranti studenti di medicina all’università Magna Grecia di Catanzaro. Alle 17 di questo pomeriggio si sono, infatti, chiuse le iscrizioni al semestre filtro, introdotto dalla riforma che ha modificato le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina abolendo il test d’ingresso obbligatorio.

Al corso di laurea dell’Umg hanno presentato domanda online 1.450 studenti che potranno dunque accedere alle lezioni di medicina nel primo semestre, sostenendo tre esami sulla base dei quali saranno poi stilate le graduatorie nazionali che consentiranno di proseguire il percorso accademico. A Catanzaro su quasi 1.500 iscritti resta però stabile il numero dei posti disponibili: 433 per il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Per gestire al meglio l’afflusso di studenti previsti, l’ateneo catanzarese ha consentito agli studenti, già in fase di iscrizione, di indicare la modalità di erogazione delle lezioni, se in presenza o online. In ogni caso, il campus universitario potrà accogliere, nelle aule disponibili, fino a 650 studenti, la restante parte potrà seguire le lezioni in modalità telematica.

Secondo anno accademico, invece, per il corso di laurea interateneo in medicina e chirurgia e tecnologie digitali a Crotone. Si tratta della nuova facoltà di medicina introdotta già a partire dallo scorso anno ma con sede amministrativa all’Umg. I posti disponibili per il polo distaccato sono 80 e il numero di iscritti al semestre filtro è compreso nel numero di iscritti della sede di Catanzaro.