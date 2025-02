Istituzioni ed esperti a confronto su strategie concrete per contrastare lo spopolamento. Per il sindaco Papasso «sono necessarie misure straordinarie e investimenti mirati»

Il fenomeno dello spopolamento delle aree interne rappresenta una sfida per la tenuta economica e sociale del territorio. Il progressivo abbandono dei borghi storici pone interrogativi sulle strategie da adottare per invertire questa tendenza.

Se ne è discusso a Cassano all’Ionio in un convegno dal titolo “Ripopolare le Aree Interne: Strumenti Normativi e Sperimentazioni Possibili” organizzato da Libertà e partecipazione nell'aula consiliare "Gino Bloise".

L'evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e professionisti, tra cui il senatore Ernesto Rapani, la consigliera regionale Sabrina Mannarino, il presidente dell'UNPLI Cosenza Antonello Grosso La Valle e l'economista Luca Mannarino.

A introdurre e moderare il dibattito è stato Domenico Lione, rappresentante dell'associazione promotrice. Nel suo intervento, Lione ha sottolineato: «In un periodo in cui le aree interne del nostro Paese sono sempre più a rischio di spopolamento, il nostro obiettivo è quello di stimolare un dibattito costruttivo e di proporre soluzioni concrete per arrestare questo fenomeno». Ha evidenziato l'importanza di un confronto aperto tra esperti di politiche territoriali, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, con l'intento di promuovere una crescita sostenibile e la valorizzazione delle aree meno urbanizzate.

A Cassano allo Ionio nei giorni scorsi si è parlato di aree interne e delle strategie per ridurre lo spopolamento e la marginalizzazione.

Due DDL per le zone interne

Ripopolare i borghi e i centri storici non è solo una necessità sociale, ma una vera e propria sfida economica e urbanistica. Lo ha ribadito il senatore Ernesto Rapani che ha annunciato due disegni di legge specifici, pensati per favorire la riqualificazione urbana e incentivare il ritorno delle persone nei piccoli borghi.

«Uno sulla rigenerazione urbana, che prevede la ristrutturazione urbanistica e il rifacimento degli immobili, e l’altro sui centri storici, con norme che vanno in deroga alla strumentazione urbanistica e incentivi per le attività commerciali». Uno dei punti centrali dell’intervento di Rapani riguarda il sostegno alle attività economiche nei centri storici. Le misure previste includono agevolazioni fiscali significative per chi sceglie di investire nei borghi e nelle aree interne. «Nel disegno di legge sui centri storici abbiamo previsto incentivi per le attività commerciali, con misure che comprendono la riduzione o addirittura l’azzeramento dei tributi comunali. L’obiettivo è rendere più conveniente aprire e gestire un’attività in questi luoghi, così da contrastare il loro progressivo abbandono».

Si pensa a una proposta legislativa regionale

Tra gli interventi più attesi, quello di Sabrina Mannarino, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha illustrato la direzione intrapresa dalla Regione Calabria per affrontare questa problematica. «Bisogna puntare sulle aree interne». Nel suo intervento, Mannarino ha ribadito l’importanza di un impegno concreto da parte delle istituzioni: «In Regione stiamo lavorando a una proposta di legge che aiuti, in particolare i giovani a restare». La consigliera ha poi richiamato la sua prima iniziativa legislativa, incentrata sulla valorizzazione della castanicoltura, che ha avuto un impatto significativo nei piccoli comuni della Valle dell’Esaro.«Abbiamo introdotto finanziamenti annuali per gli eventi legati alla castanicoltura, perché crediamo che sia fondamentale dare nuova linfa a questi territori. È un primo passo verso un nuovo modo di pensare alle aree interne della Calabria, con l’obiettivo di far capire ai giovani che rimanere è possibile e che il futuro può essere costruito qui».

«Premiare le idee e sostenere il lavoro»

Mannarino ha poi fornito alcune anticipazioni sulla proposta di legge in fase di elaborazione, evidenziandone i punti cardine: «Il nostro obiettivo è premiare le progettualità, le idee, il lavoro e il progetto. Bisogna stabilire strumenti concreti affinché queste idee possano essere finanziate. Ovviamente, sarà necessario definire criteri e requisiti chiari per permettere a chi vuole restare di essere realmente supportato». Un intervento che ha posto l’accento sulla necessità di un cambio di paradigma nelle politiche di sviluppo locale, con un’attenzione particolare ai giovani e alle opportunità economiche nei borghi dell’entroterra.

«Stiamo lavorando a una legge che possa garantire strumenti efficaci per evitare che le persone abbandonino il proprio territorio. È un onere importante, perché si tratta di interventi straordinari, ma crediamo che sia la strada giusta per ridare futuro alle nostre comunità».

«Innescare un vero processo di crescita»

Il fenomeno dello spopolamento delle aree interne è un’emergenza che coinvolge tutta la Calabria e il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianni Papasso, ha colto l’occasione per lanciare un appello alla politica regionale e nazionale. «Non basta parlare di ripopolamento. Dobbiamo innescare un vero processo di crescita. Il problema è che in Calabria i giovani vanno via e con loro se ne vanno le famiglie. Ci stiamo impoverendo e questo trend deve essere invertito con misure concrete».

«Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza del centro storico»

«Stiamo lavorando tantissimo per il rilancio dei borghi di Cassano, in particolare del centro storico. Stiamo intervenendo in maniera massiccia e abbiamo anche dichiarato lo stato di emergenza del centro storico, perché siamo consapevoli della necessità di azioni immediate per fermarne il degrado e l’abbandono».

«Serve una legge speciale per la Calabria»

Ma per Papasso il problema va affrontato su scala più ampia, con il coinvolgimento delle istituzioni nazionali: «Crediamo che per il Mezzogiorno d’Italia, e in particolare per la Calabria, sia necessaria una legge speciale. Non possiamo pensare di risolvere lo spopolamento solo con piccoli interventi locali. Servono misure straordinarie, investimenti mirati e una strategia che metta al centro il rilancio delle aree interne».