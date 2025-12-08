VIDEO | Un’iniziativa di forte identità culturale e gastronomica, uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari territoriali. Tra gli ospiti illustri, il maestro pasticcere e chef stellato Iginio Massari

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stata la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, che ha ribadito come la presenza di un ristorante istituzionale all’interno della fiera rappresenti un passo decisivo nel percorso di promozione della filiera calabrese: «Questo ristorante - ha affermato Caligiuri - è un simbolo della Calabria che produce, innova e sa raccontarsi. Vogliamo portare in Italia e nel mondo le nostre tradizioni agricole e la qualità dei prodotti che nascono dal lavoro dei nostri artigiani e agricoltori».

A Milano sono i giorni di “Artigiano in Fiera”. Tra le novità di quest’anno, il ristorante Calabria, che sta riscuotendo un grande successo tra i visitatori.

L’apertura del ristorante ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui il maestro pasticcere e chef stellato Iginio Massari, che ha apprezzato la proposta culinaria calabrese e la scelta di puntare sulla qualità certificata e sulla valorizzazione delle materie prime territoriali.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Michelangelo Bruno Bossio (Arsac), che ha evidenziato il grande impegno portato avanti negli ultimi anni dall’ente regionale: «Il nostro lavoro di promozione del comparto agricolo calabrese è costante. Essere qui a Milano significa dare ai nostri produttori una vetrina internazionale e continuare a rafforzare il legame tra territorio, aziende e consumatori».

Il Ristorante Calabria vuole essere non solo un punto di degustazione, ma un vero e proprio ambasciatore culturale: un luogo in cui tradizione, innovazione e ospitalità si fondono per raccontare una Calabria moderna, orgogliosa e autentica.