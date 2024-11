Un'intera giornata dedicata al cantautore, compositore, tastierista e frontman dei Pooh. Durante la mattinata, la trasmissione "L'Italia del Sud", in onda su LaC Tv, ha inoltre aperto delle finestre sull'evento con alcuni collegamenti in diretta dalla cittadina del Catanzarese

Il comune di Stalettì ha un nuovo illustre concittadino: è il celebre cantante Roby Facchinetti. Mercoledì 28 dicembre, nella sala polivalente del paese del Catanzarese, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al noto cantautore, compositore, tastierista e frontman dei Pooh.

L'iniziativa si è articolata in due momenti. In mattinata sono state consegnate dal sindaco Alfonso Mercurio e dal presidente del consiglio comunale Salvatore Grillone, in rappresentanza dell'intera compagine amministrativa, le chiavi della cittadina stalettese e una targa celebrativa a Roby Facchinetti «a riconoscimento dell'alto valore umano e professionale di cantautore e compositore di prestigio internazionale che con il suo genio creativo continua a dare lustro alla nostra nazione».

Nel pomeriggio invece un omaggio musicale pensato per il famoso artista con un concerto pop sinfonico a cura del “Gran Concerto Bandistico Città di Borgia” e degli “Opera Prima” Pooh cover band ha riscontrato gli apprezzamenti del pubblico presente e dello stesso Facchinetti che, nel corso dell'evento condotto da Domenico Milani, ha messo in evidenza la particolarità e l'emozione di ascoltare dei brani dei Pooh in qualità di spettatore. Durante la manifestazione è stata consegnata al neo cittadino di Stalettì la maschera apotropaica realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

«Mi sento profondamente onorato per questo vostro preziosissimo riconoscimento - ha poi commentato Facchinetti in un post -. Un grande grazie al sindaco di Stalettì Alfonso Mercurio, al vice sindaco Rosario Mirarchi, al presidente del consiglio comunale Salvatore Grillone e a tutto il consiglio. Voglio ringraziare anche gli amici di Stalettì per l’affettuosa accoglienza che mi hanno riservato durante l’intera cerimonia. Ancora grazie a tutti».



Durante la mattinata, la trasmissione "L'Italia del Sud" con Domenico Milani, in onda su LaC Tv, ha inoltre aperto delle finestre sull'evento con alcuni collegamenti in diretta da Stalettì.