Si chiude con successo la seconda edizione della kermesse cinematografica Gelsomini Film Festival a Roccella Jonica. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Cinematografica della Calabria, con il Comune di Roccella e il patrocinio della Calabria Film Commission, ha richiamato curiosi e appassionati di ogni età in un susseguirsi di coinvolgenti eventi: dagli happening, agli spettacoli dal vivo, i laboratori di recitazione e gli incontri con maestri del cinema come i registi Mimmo Calopresti e Fabio Mollo. A fare da sfondo il fascino senza tempo dei luoghi storici della cittadina jonica.

Tra gli obiettivi del festival anche la valorizzazione dei talenti del territorio, tramite la proiezione e la premiazione di alcuni cortometraggi sostenuti dalla Calabria Film Commission. Il riconoscimento come miglior cortometraggio è andato a "Las Memorias Perdidas de los Arboles" di Antonio La Camera, mentre la miglior interpretazione è quella di Erica Bianco per il cortometraggio "Ancella d'Amore" di Emanuela Muzzupappa. A chiudere il sipario sulla seconda edizione del festival il talento e la sagace ironia del cantautore Peppe Voltarelli, che ha presentato in anteprima il videoclip del suo brano Au Cinema, realizzato proprio assieme agli allievi della Scuola Cinematografica della Calabria.

«Sono molto grato del lavoro fatto dalla scuola, che ha scritto e prodotto questo video, e di quanto realizzato assieme ai ragazzi - ha commentato Voltarelli - Sono davvero felice che ci sia una realtà come questa, perché è un qualcosa che racconta la nostra terra e lo fa con professionisti della nostra terra che si danno da fare in un luogo interessante come la jonica, dove io sono nato. Quindi per me è un grande ritorno a casa e sono felicissimo di questo».

E dopo la prima, brillante, edizione di Siderno Superiore e l’altrettanto riuscito evento roccellese, la macchina organizzativa è già a lavoro per un nuovo appuntamento: «Stiamo già pensando alla terza edizione - ha spiegato il direttore artistico del Gelsomini Film Festival Lele Nucera -. Roccella ci ha dato belle soddisfazioni, grandi emozioni e non escludiamo che il prossimo anno possa essere fatto nuovamente qui. Quello che possiamo già dire è che la prossima edizione sarà estiva, probabilmente nel mese di giugno».