Mentre l’Europa gioca allo scaricabarile con il problema dell’immigrazione, molti bambini muoiono in mare. È l'appello di don Luigi Ciotti fatto proprio dalla sezione “Costa dei Gelsonimi” della Croce Rossa Italiana, che ieri pomeriggio al Porto delle Grazie a Roccella Jonica ha indossato una maglietta rossa e insieme ai presenti lanciato dei fiori in acqua in memoria dei piccoli angeli andati in cielo.

L’iniziativa, diventata virale sul web, chiede ai governi di portare solidarietà e sicurezza nel Mediterraneo. A giugno decine di manifestazioni erano state organizzate in tutta Italia per chiedere la riapertura dei porti e in centinaia avevano scritto alla Guardia Costiera Italiana per chiedere che continuasse a coprire un ruolo centrale nelle operazioni umanitarie.

