La donna, 32 anni, di Venezia, era in vacanza nella rinomata località turistica della Costa degli Dei

TROPEA (VV) - La proprietaria del negozio l’ha scoperta a rubare. La ladra per tutta risposta l’ha aggredita e l’ha picchiata. E’ accaduto in un negozio d’abbigliamento di Tropea. La titolare dell’esercizio commerciale ha notato le strane manovre di una giovane donna che fingendo di osservare la merce esposta era riuscita a mettere in borsa alcuni abiti. La proprietaria del negozio intuito cosa stava accadendo ha affrontato la ladra chiedendo la restituzione della refurtiva. Vistasi scoperta la giovane donna, che si è scoperto essere una turista veneta di 32 anni, si è divincolata e ha malmenato la titolare del negozio. Una volta bloccata la ladra è stata consegnata ai carabinieri.